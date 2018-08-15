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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.08.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

'Ketçap Ferdi' ve 'Molla Fatih' AVM'de yakalandı

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'Ketçap Ferdi' ve 'Molla Fatih' AVM'de yakalandı

Nişantaşı'nda bir gece kulübünün kurşunlanması ve haraç alınmak istenmesi olaylarına karıştıkları belirtilen Gültepeli iki grup arasında geçen yıl silahlı saldırı ve çatışma yaşanmıştı. 'Ketçap Ferdi' lakabıyla tanınan kişi ile adamlarına silahlı saldırı düzenleyen grubun başında yer aldığı belirtilen 'Molla Fatih' lakaplı Fatih K. bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde yaptıkları denetimlerde şüpheli bir kişinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde şüphelinin polis tarafından 1 cinayet ve 2 yaralama olayından arandığı belirlendi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Fatih K.'nın Nişantaşı'nda bir gece kulübünün kurşunlanması ve haraç alınmak istenmesi olaylarına karışan Gültepeli 2 grup arasında çıkan çatışmalara katıldığı ortaya çıktı.

‘MOLLA FATİH', ‘KETÇAP FERDİ' ÇATIŞMASI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; 30 Temmuz 2017'de Gültepe'de ‘Molla Fatih' olarak tanınan Fatih K., ‘Ketçap‘ lakaplı Ferdi K. ve adamlarına silahlı saldırıda bulundu. 2 kişi ayaklarından vuruldu. Kısa süre sonra Ferdi K. buna karşılık vererek Fatih K.'yı ayaklarından vurdu. İki grup 10 Ağustos 2017'de bir kez daha karşı karşıya geldi. Fatih K. ve beraberindekiler, Ferdi K. ve adamlarının bulunduğu kafeye silahlı saldırı düzenledi. Ferdi K. ve adamlarının da karşlık vermesiyle çıkan çatışmada Kaan Özcan öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

SALDIRININ KİLİT İSMİYDİ

Galata Deresi Caddesi'nde gerçekleşen bu saldırı sonrası 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Ancak saldırının kilit isimlerinden Fatih K. kayıplara karıştı. Dün polis tarafından yakalanan Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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