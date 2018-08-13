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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
13.08.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Kestirme yolda görünmez kaza

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesine eşi ile kısa yoldan hastaneye gitmek için yol yerine boş araziyi kullanmak isteyen yaşlı kadın, düştüğü çukurda mahsur kaldı. Eşinin kendi imkanlarıyla çukurdan kurtaramadığı kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurhan Selvi (67), eşi Fehmi Selvi (72) ile birlikte evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan hastaneye gitmek için evlerinden çıktı. Hastanedeki randevularına yetişmek için kısa yoldan gitmek isteyen yaşlı çift, evleriyle hastane arasındaki çalılarla kaplı boş araziyi kullanmak istedi.

ÇUKURA DÜŞTÜ, YARDIM ÇAĞIRDILAR

Eşiyle bir süre boş arazide ilerleyen Nurhan Selvi, bir anda aşağı çalılara takılarak yaklaşık yarım metre derinliğindeki çukura düştü. Kendi imkanlarıyla eşini kurtarmaya çalışan Fehmi Selvi, çabalarında başarısız olunca durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

YAŞLI KADIN KURTARILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Arazi kenarında bulunan dereden geçerek Nurhan Selvi’ye ulaşan ekipler, kadını düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nurhan Selvi ve Fehmi Selvi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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