Kestiği ağacın dalı başına düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, mevsimlik işçi Bahattin Güner (54), kestiği ağacın dalınınÿbaşına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi
Orman İşleme Şefliği’ne bağlı taşeron firmada mevsimlik işçi olarakÿçalışan Bahattin Güner, ilçeye bağlı Paşapınarı mevkisinde ormanlık alanda ağaç kesti.
KURTARILAMADI
Ağacın dalı başına düşen Güner, ağır yaralandı. Güner, durumu fark eden diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağaç kesmek için Düzce’den Orhangazi’ye geldiği belirtilen Bahattin Güner’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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