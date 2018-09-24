Kestane karası fırtınası nedir, hangi ay olur?
Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte kestane karası fırtınası yeniden gündemde. İstanbul başta olmak üzere yurt geneli yarından itibaren etkisini gösterecek ‘kestane karası fırtınası ile sıcak yaz günlerine veda edecek. Peki, kestane karası fırtınası nedir?
Fırtına rüzgârın hızlı bir şekilde esmesine denir. Rüzgâr hızı 27 knot üzerine çıktığında, yani 7 bofor ve üzeri olduğunda fırtınamsı rüzgar, 34 knot üzerine çıktığında, yani 8 bofor ve üzeri olduğunda rüzgara artık fırtına denir. En bilinen fırtına çeşitlerinden biri de kestane karası fırtınasıdır. Karadeniz'in meşhur fırtınası olan kestane karası fırtınası zaman zaman İstanbul'da da etkili olmaktadır.
KAÇ GÜN SÜRER?
Genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün süren kestane karası fırtınası yaklaşıyor. Yaz mevsimini andıran sıcak günler 'kestane karası fırtınası' adı verilen hava olayıyla sona erecek.
NEDEN KESTANE KARASI?
Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak oldukça zahmetli ve zordur. Kestanelerin olgunlaştığı ve hasat mevsimine denk geldiği eylülün son haftasında belirgin sıcaklık azalışıyla birlikte görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermişlerdir.
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