‘Keşke firma süreci iyi yönetebilseydi’
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kazdağları’ndaki ağaç kesimine tepki eylemleri için Twitter’dan açıklama yaparak şunları söyledi:
“Maden sahası Kazdağları’nda değil, 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi’nde. İlk ruhsat 2001 tarihli (AK Parti daha kurulmamış bile). Tüm kurumlar süreci hassasiyetle takip ediyor. ÇED raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez. Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Yol, baraj, gölet, elektrik hattı gibi hemen hepsinde de benzer ağaç kesimi olmasına rağmen neden bir tepki gösterilmedi? Sahip olduğumuz yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi milletimizin hizmetine sunmayacaksak kimin için saklayacağız? Bir eksik varsa, uluslararası standartlara aykırıysa tabii müdahale edilmelidir. Ancak bu eylemler, şehrimizin ve ülkemizin huzurunu, kalkınmasını etkilememelidir. Son olarak keşke firma ve diğer ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi. Tüm partileri, STK’ları, muhtarları alanda misafir ederek bilgi verse, bir soru işareti bırakmamayı başarabilselerdi.”
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