'Keşke böyle bir şey yaşanmasaydI' dedi, müebbet aldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 2 Kasım 2016’da Burak Büyükbay sokakta ateş etmeye başladı. Silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi otomobiliyle yoldan geçen Mert Arabalı’ya isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Arabalı’nın burada hayatını kaybetti. polisin takibi sonucu yakalanıp tutuklanan Burak Büyükay hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar dava açıldı.

SAVCI: ‘NİŞAN ALARAK ÖLDÜRMÜŞTÜR’ DİYEREK MÜEBBET İSTEDİ

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Büyükbay savunmalarında, “Hasmım zannettim” diyerek Arabalı’yı tanımadığını ve olayın bir kaza olduğunu söyledi. Karar duruşmasına Arabalı ailesi, tutuklu sanık Burak Büyükbay ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı Selçuk Cengiz, “Sanık tamamen sebepsiz yere hedef gözeterek, nişan alarak, hedefi tabancası ile izleyerek, tekrarlı atışlarla maktulü öldürmüştür” diyerek Burak Büyükbay’ın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, Büyükbay hakkında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler’ kanuna muhalefetten de cezalandırılmasını talep etti.

‘KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI’

Arabalı ailesinin avukatı ise olayın ‘nitelikli adam öldürme’ olduğunu vurgulayarak sanık Büyükbay’ın ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istedi. Son sözü sorulan Burak Büyükbay ise, “Kasti bir hareketim yoktur, hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Büyükbay’ı ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ateşli silah bulundurmaktan daha önce de ceza aldığı ve bu cezanın ertelendiği belirtilen Büyükbay’a bu kez 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.