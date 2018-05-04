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    Kesinleşmiş yıllarca cezaları varmış...Firari çift!

    DHA
    04.05.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta biri 10, diğeri 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

    Kahramanmaraş’ta hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda Mehmet G. ile üzerinde kimlik kartı bulunmayan bir kadını yakaladı.

    Yapılan incelemede, Mehmet G.’nin silahlı yağma ve değişik suçlardan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik kartı çıkmayan kadının da yapılan araştırmada Şaziye G. olduğu ve 2 suçtan arandığı, hakkında da 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada Şaziye G., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Mehmet G. ise arkadaşının hareketlerini gülerek izledi.

    Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

     

    Etiketler: firari , gündem
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