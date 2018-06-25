Kesin sonuçlar 5 Temmuz’da

Güven, “Yurtiçi tutanakların yüzde 100’ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 80. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın almış olduğu oy ise 26 milyon 328 bin 42. Bunlar, 41 gümrük kapısı sonuçları girmeden önceki son rakamlar” dedi. Güven dün YSK’da seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalara da ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu:

PARTİLERLE PAYLAŞTIK

“Seçim ikinci tura kalsaydı cuma günü (29 Haziran) itirazları değerlendirip kesin sonuçları açıklayacaktık. Ancak birinci turda cumhurbaşkanı seçimi sonuçlandığı için normal milletvekili seçimindeki süreci burada işleteceğiz. Buna göre önümüzdeki hafta yani 4 Temmuz itibarıyla bizde sonuçlanacak ve 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100’e yakını sisteme girdi, sadece 41 gümrük kapısındaki sonuçlar sisteme girilmedi. Yüzde 99.98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik ve tüm siyasi partilerimizle paylaştık. Sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları ilan ettik, açıkladık. Bizim açıkladığımız gibi isterlerse aynı bilgiler, belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibarıyla seçime katılan siyasi partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkânları vardı.

VATANDAŞA AÇILACAK

2014’ten bu yana yapılan seçimlerde sandık kurulu üyelerinin, siyasi partilerin sandık başında tuttukları sandık sonuç tutanaklarını tarayarak sisteme koyuyoruz. ‘Sistem yorulmasın’ diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Bu seçimdeki sonuçları da 10-11 gün sonra sistemden vatandaşa da açacağız.”