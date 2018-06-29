Kesin ihracı istendi

CHP PM’nin yaklaşık 2.5 saat süren dünkü olağanüstü toplantısında, Erol’un disiplin işleminin yanı sıra seçimlerin sonuçları da kısaca değerlendirildi. Zaman zaman sert tartışmaların olduğu toplantıda, seçim sonucunu değerlendirmek için ODTÜ’den öğretim üyelerinin yer aldığı teknik heyetler kuruldu. Raporun hazırlanmasının ardından bu konuda bir PM toplantısı yapılacak.



KILIÇDAROĞLU’NDAN TEPKİ

Bazı PM üyeleri, Kılıçdaroğlu’na ilişkin eleştirilerini dile getirirken, zaman zaman sesler yükseldi. Kendisi hakkında eleştirileri dinleyen Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Beni istifaya çağıran olabilir. Ama bu eleştirilerin sosyal medyada olması ve sosyal medya aracılığıyla eylem çağrıları yapılmasını doğru bulmuyorum. Sayın Erol, yaptığı eylem çağrısıyla partimizi zor durumda bıraktı. Hemen her toplantıda bana, ‘Disiplini işletin, masaya yumruğunuzu vurun’ diyorsunuz; disipline sevk için kimi getirsek karşı çıkıyorsunuz. Erol yanlış yaptı. Gereğini yapın. Zaten cezası ağır ise Disiplin Kurulu’nda karar değişir. Bu tür hareketler partiye zarar verir. Benim devam etmememi isteyebilirsiniz, hatalarımı söyleyebilirsiniz ama sosyal medya kampanyaları partiye zarar veriyor. Bakın Erdoğan’ın seçim yenilgisi varken kimse konuşmadı, bütün yandaş basın bizi tartıştı.”



Edinilen bilgiye PM’de 4 kişi Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı. Bazı PM üyelerinin Bülent Tezcan’ın kendisini manipüle ettiği yönündeki eleştirileri üzerine, Kılıçdaroğlu’nun “Ben Erdoğan değilim. Beni kimse manipüle edemez. Kimsenin buna gücü yetmez” dediği belirtildi.