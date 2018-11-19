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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Kesik parmak süsü verip 50 bin dolar istediler

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da babasına ait kuaförde çalışan 26 yaşındaki Mohamed Omar, arkadaşı F.M tarafından kandırılarak kaçırıldı. Kaçıranlar darp ettikleri Omar'ın parmağını kesmiş süsü verip baba Khalil Omar'ı arayarak, "Oğlunu canlı görmek istiyorsan 50 bin doları hazırla" dedi. Baba polise giderek olayı haber verdi. Asayiş Şube Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi düzenlediği operasyonla 4 kişiyi yakalarken, Mohamed Omar'ı kurtardı. 

Mohamed Omar, babası Khalil Omar'a ait Bağcılar'daki kuaförde çalışıyordu. 9 kasım 2018 günü arkadaşı F.M yanına gelerek, "Almanya'dan Suriyeli arkadaşlar geldi. Taksim'e eğlenmeye gideceğiz. Parasını da onlar karşılayacak." dedi.

Mohamed Omar, F.M ile birlikte Taksim'de gece kulübüne gitti. Burada yanlarına 2 Suriyeli geldi. Gece geç saatlere kadar eğlendikten sonra F.M, Mohamed Omar'a, "Beylikdüzü'nde kızlar bekliyor, hadi gidiyoruz." diyerek Beylikdüzü'nde bir eve götürdü. Eve girdikleri sırada içerde bekleyen bir grup Mohamed Omar'a saldırarak darp etti ve elleri ile ayaklarını bağladı.  

F.M, evden çıkarak baba Khalil Omar'ın yanına gitti. Oğlu ile birlikte kendisini kaçırdıklarını, kendisini haber vermesi için bıraktıklarını, oğlunu ise tuttuklarını söyledi. Baba hiç zaman kaybetmeden polise giderek oğlunun kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu. 

Kesik parmak süsü verip 50 bin dolar istediler

Evde bekleyen grup, Mohamed Omar'ın elini sargı beziyle bağladı ve üzerine boya döktü. Gruptan bir kişi elinin fotoğrafını çekerek babanın cep telefonuna gönderdi. Daha sonra babayı arayarak, "Şimdilik parmağını kestik, oğlunu canlı görmek istiyorsan 50 bin doları hazırla." dedi.  

Başvurunun ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri, Mohamed Omar'ın Beylikdüzü'ne götürüldüğü yönünde bilgi aldı. Beylikdüzü'ndeki ev basıldı ancak Mohamed Omar'ın bir süre tutulduğu bu adresten Esenyurt'ta bir adrese götürüldüğü belirlendi. Polis Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Mohamed Omar evde bulunamadı. Evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. 

Grubun, polisin peşlerinde olduğunu öğrenince Mohamed Omar'ı Başakşehir'de bir adrese götürdükleri belirlendi. Polis Başakşehir'deki adresi basarak 1 kişiyi gözaltına aldı. Grubun, polisin peşlerinde olduğunu öğrenince Mohamed Omar'ı sokak üzerine gözleri bağlı olarak bıraktıkları belirlendi. Polis Mohamed Omar'ı sokak üzerinde buldu.  

4 Suriyeli sorgulanmak üzere Emniyete götürülürken, Mohamed Omar babasına teslim edildi. Buluşma sırasında baba oğul birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Emniyette sorguları tamamlanan Huseyn M, Deham S, Ziya Al H. ve Vahid M, adliyeye sevk edildi. Olayın kilit ismi F.M'nin arandığı bildirildi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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