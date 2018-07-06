Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler... 'Gelin cenazede numaradan bayılmış!

28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının olay tarihinde 17 yaşında olan torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurtdışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Gelin S.B. ve oğlu F.B. hakkında başka bir soruşturma açıldığı öğrenilirken, F.B. hakkında ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan dava açıldı.



TV PROGRAMINA KATILDILAR



Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davda tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk F.B. ile öldürülen Pembe Boraze’nin kızı F.K. ile avukatlar hazır bulundu.



Suça sürüklenen çocuk F.B. isimli kız mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ablası R.K. ile birlikte babaannesini öldürmediğini, olay günü geldiklerinde babaannesini o halde bulduklarını söyledi. F.B., “Olayı gördükten sonra herkesi babaannemin ev telefonundan aradım. Onunla birlikte kalıyordum” dedi. 12 tanığın dinlendiği davada çoğu sanık Emniyet’teki ifadelerini kabul etmediler. Haklarında soruşturma açılan ve bu davada tanık olarak dinlenen gelin S.B. “Biz olayın üzerine geldik. Kayınvalidemi kızım öldürmedi. Eşim F.K., kızlarım ve ben hep birlikte kayınvalidemin olduğu yere gittik. Ben kanı görünce bayıldım. Ayıldığımda kapı önünde oturuyordum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Kayınvalidem dedikodu yaparmış, komşular anlatırdı. Benim, kızlarım hakkında konuşurmuş. Kızım R.K. ve nişanlısı konusunda, kızım F.B. ile işi konusunda ve benimle ilgili gezmem konusunda dedikodu yaparmış. Tanıkların söyledikleri hep iftira, Emniyet’te zorla ifade verdirdiler, okumam yazmam yok, o yüzden okumadan imzalattılar” diye konuştu.



'BABAANNEMİ KESMİŞLER TEYZE'



Ölen kadının oğlu olan ve tanık olarak dinlenen F.B. ise olayı şöyle anlattı: “Annemi öyle gördüğümde oturup iki çöp sigara içtim. Evin içi dağınık değildi, kapı zorla açılmış değildi. Annemin bıçağı da baltası da evde vardı. L.B. isimli amcamın karısı ile husumeti vardı. L.B.’yi olay günü akşam saatlerinde bizim evin yakınında gördüm. Eşim kızlarım ile birlikte baldızım S.S.’ye gittiler, annemi de çağırdılar ama o başı ağrıdığı için gitmedi.”



Ölen Pembe Boraze’nin yan komşusu olan F.B. isimli kadın da “Cenazede gelin S.B. bayılma numarası yaptı. Evimizin hemen yanı bunların evi. Tartıştıklarını duyardım, S.B. Pembe Boraze’ye bağırırdı. Cenazede 2-3 defa hem hastanede hem evde bayıldığını gördüm, benim kanaatim numara yapıyordu. Pembe’nin dedikodu yaptığını duymadım. S.B.’ye çirkef demedim ama çok yalan söyler” dedi. Tanık olarak dinlenen O.A. isimli şahıs ise, H.K. isimli şahsın Pembe Boraze’yi öldürenin O.A. olduğu iddialarına, “Ben kesinlikle öldürmedim, Öleni hiç tanımam, görmedim, torununu da çok önceden lokantada çalıştığı için bilirim. Olayları sonradan öğrendim” dedi. Ölen kadının gelini S.B.’nin kız kardeşi olan S.S. isimli tanık da, “Ben sanık F.B.’nin teyzesi olurum. Olay günü kız kardeşim S.B. ile kızları F.B. ve R.K. bize geldiler. Yatsı namazından sonra güle oynaya evlerine gittiler. Sonra F.B. beni telefonla arayarak ‘babaannemi kesmişler teyze’ dedi. Onlar öldürmüş olamazlar, çok severlerdi. F.B. yanında kalırdı. Önceki ifademde kız kardeşim S.B. ile bir odaya girerek, kız kardeşim ‘Kızlarımı yenemedim. R.K. babası gibi sinirlidir, o balta ile vurdu, F.B. de bıçak ile kesti’ demedim. Baskı altında verdiğim ifademi kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Tanık T.D. isimli kadın mahkemede, “Benim amcamın kızı olur sanık. Babaannem ile bunların kavgalı olduklarını biliyorum. Ölmeden önce biz de bunlarla kavga ettik. Babaannemi dedikodu yapıyor diye evden kovmuşlar” dedi.



Öldürülen Pembe Boraze’nin kızı F.K. davacı ve şikayetçi olduğunu belirterek, “Olayla ilgili hiçbir bilgim ve görgüm yoktur. Kim yaptıysa cezasını çeksin” dedi. Mahkeme heyeti 2 tanığın daha dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, duruşma sonrası Adalet Sarayı dışında gerginlik yaşandı.

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