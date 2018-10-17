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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

'Kesik baş cinayeti' sanığı böyle konuştu!

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'Kesik baş cinayeti' sanığı böyle konuştu!

Kayseri'de 6 yıl önce cinayete kurban giden babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı için öldürdüğü iddia edilen Fadime Boraze (24), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçsuz olduğunu öne süren sanık, "Yoruldum artık, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

Olay, 28 Nisan 2012 tarihinde Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatıyla özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze cinayeti dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve çok sayıda kişiden alınan ifadeler sonucu, yaşlı kadının, torunları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla, Pembe Boraze'nin torunu Fadime Boraze ile gelini Songül Boraze (56) ve oğlu Faruk Boraze (55) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fadime Boraze tutuklanarak, cezaevine konulurken, anne ve babası ise salıverildi.

TV PROGRAMINA KATILDILAR

Kamuoyunda 'Kesik baş cinayeti' diye de bilinen olayın ardından, şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Fadime Boraze ile öldürülen kadının kızı davacı Fedakâr K. ve Mustafa B. ile avukatları hazır bulundu. Babaannesini öldürdüğü iddia edilen Fadime Boraze, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Tutukluluk hali yönünden söz verilen 6 aydır cezaevinde bulunan sanık, "Yoruldum artık, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

6 yıl önceki korkunç cinayette flaş gelişme! Torunu tutuklandı
daha fazla video için

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Fadime Boraze'nin tutukluluk halinin devamına ve 1 tanığın daha dinlenmesine karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

Kesik baş cinayeti sanığı böyle konuştu


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