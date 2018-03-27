Keşifte 5. kadına yer yok

Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İTÜ’nün organize ettiği 2. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılabilmek için geçen yıl ekim ayında yürütücülüğünü yaptığı bir projeyle İTÜ’ye başvurdu. Projesi Antarktika seferi için uygun görülen Büyükmeriç, hazırlıklarını yaparken telefonla heyete katılamayacağı bildirildi. Gerekçe olarak gemideki kamaraların dörder kişilik olması ve heyette beşinci kadına yer bulunmaması gösterildi. Bu gelişme üzerine 2. Bilim Seferi’ne Büyükmeriç’in yerine Balıkesir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kılıç katıldı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

Hürriyet’e konuşan Büyükmeriç, şunları söyledi: “Ekim ayında proje başvuruları yapıldı ve değerlendirme sürecinden sonra kabul edilen projeler açıklandı. Her projeden bir yürütücü olacaktı. Bizim proje de seçildi ve proje yürütücüsü olarak bilim heyetinde benim olmam gerekirdi. Fakat bana telefonla Antarktika seferine katılamayacağım bildirildi. Gerekçe olarak da Şili’den Antarktika’ya gerçekleşecek yolculukta gemideki kamaraların 4’er kişilik olması gösterildi. Bizim için öncelikle projenin devamlılığı esastır ve ben de bu yüzden Ali Murat Kılıç’ın gitmesini rica ettim. Ancak, sırf cinsiyetim yüzünden kendi projemin başında bulunamamış olmanın hayal kırıklığını yaşıyorum.

'UYKU TULUMUYLA BİR YERE UZANIRDIM'

Gemi yolculuğu yalnızca 4 ya da 5 gün sürecekti. Sonrasında ekibin bir kısmı karada kalacak, diğer kısmı gemiyle hareket edecekti. Dolayısıyla kamaralar da boşalacaktı. Üstelik söz konusu yolculuğun yapılacağı Drake Boğazı, çok zorlu hava koşullarının yaşandığı bir yer. Zaten o şartlarda nerede yattığınızı bile bilemezsiniz. Hatta aramızda, ‘Bir uyku tulumu alırım, bir yere uzanırdım’ diye espiri de yaptık. Bu durumu duyan ekipteki tüm arkadaşlarımız, ‘Aramızda sorunu çözeriz’ dediler ancak, maalesef bilim seferine katılmamız uygun görülmedi. Bilindiği üzere, Antarktika’ya birçok ülkeden bilim adamı gidiyor ve sanırım, böyle bir sorun tek bizim ülkemizde yaşanmıştır. Şunun da altını çizmek istiyorum, benim tepkim kesinlikle politik değil, politik bir amaçla söylemiyorum fakat, yaşadığımız durum hiç etik değil.”





BİLİM AŞKIYLA KITAYI AŞTILAR

2. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için 7 Mart’ta İstanbul’dan yola çıkan bilim heyeti ise, Antarktika’ya ulaşmayı başardı. Kadın akademisyen Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğinde yola çıkan ekibin bir kısmı, dünyanın en tehlikeli boğazını 5 günde geçerken, diğer ekip 4 tonluk malzemeyi adadan adaya helikopterle taşıdı. Günler süren yolculuğun ardından kıtada saatte 100 kilometre esen rüzgârla karşılaşan ekip, kampı birkaç denemenin ardından başarılı şekilde kurdu.