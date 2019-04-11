Keserli dehşet... İtiraf etti... 'Baban yatakta kanlar içinde yatıyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKeserli dehşet... İtiraf etti... 'Baban yatakta kanlar içinde yatıyor'
GeriGündem Keserli dehşet... İtiraf etti... 'Baban yatakta kanlar içinde yatıyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
11.04.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Keserli dehşet... İtiraf etti... 'Baban yatakta kanlar içinde yatıyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keserli dehşet... İtiraf etti... 'Baban yatakta kanlar içinde yatıyor'

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşayan bir kadın, kocasının keserle öldürdü.

Olay, Besni ilçesine bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda anne Dursun Y. (66) isimli kadın, üst katta oturan oğlu Ramazan Y.’ye “Baban yatakta kanlar içinde yatıyor” diye haber verdi.

Olay yerine giden Ramazan Y., babası Şaban Y.’yi yatakta kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Şaban Y.’nin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri ise kafasına darbe alan ve kulağı kesilmiş olan adamın ölüm nedenini araştırdı.

İTİRAF ETTİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Dursun Y. gözaltına alınarak jandarma tarafından sorgulandı. Ölen kişinin eşi sorgusunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini, eşi yatarken keser ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler yaptığı incelemede suç aletini de buldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan açıklaması

Ankara'daki köpek vahşetinde yeni gelişme

Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye ediliyor

Hakkari'de 221 kilo patlayıcı ele geçirildi