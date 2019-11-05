Kervansaray nedir? Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı nerede?
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kervansaraylar, Osmanlı ve Selçuklu dönemine dair izler taşıyan yapılardır, Rüstem Paşa Kervansarayı da bunlardan biri. 16. yüzyıl yapısına sahip olan Rüstem Paşa Kervansaray, ‘Rüstem Paşa Bedesteni” veya ‘Taş Han’ olarak da adlandırılır. Peki, kervansaray nedir? Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı nerede?
Rüstem Paşa Kervansarayı, Edirne merkezinde bulunan 16. Yüzyıl yapısı görkemli bir kervansaraydır. 1554 tarihinde, Kanuni’nin damadı ve sadrazamı Damat Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Büyük Han ve Küçük Han (veya Deveci Hanı) olarak adlandırılan iki bölümden oluşur. İki katlıdır. Birinci katta 39, ikinci katta 41 odası vardır. Ön cephelerde 21 dükkân bulunur. 1972 yılında restore edilen yapı, günümüzde otel olarak kullanılır. 1972 yılındaki restorasyon, 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü.
Kervansaray nedir?
Kervansaray, kervanların ticaret yolları üzerinde kurulan konak yeridir. Kervansaraylar ilk defa 10. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklu hanları tarafından Orta Asya'da yaptırılmıştır. Önceleri askeri savunma için düşünülmüş, zamanla artan ticaret ve dini ihtiyaçları karşılaması için genişletilmiştir. Selçuklu devrinde ticari yol ağı üzerinde kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamaları ve ihtiyaçlarını görmeleri için sultan hanı da denilen kervansaraylar yapılmıştır. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşü ile günde dokuz saat, yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştır. Çevrelerindeki yüksek duvarlarla korunan ve barış zamanlarında pazaryeri olarak da iş gören bu kervansaraylar savaşta kale olarak da kullanılırdı. Selçuklu kervansarayları üç genel tipe uygun olarak yapılmışlardır. Bunlar, yazlık denilen avlulu, kışlık denilen kapalı ve her iki türün birleştirilmesinden oluşan karma tiplerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehirlerdeki hanlar ticaret ve konaklamak için yapılmış gelir getirici vakıf yapılarıdır.
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