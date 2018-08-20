Kerkük'te flaş gelişme: Türkmenlerden sivil itaatsizlik hamlesi
Irak Türkmen Cephesi (ITC) seçim sonuçlarının Federal Mahkeme tarafından onaylanmasının Türkmenlere karşı etnik ayrım olduğunu belirterek, destekçilerine sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Öte yandan bugün kenti ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki Türkmenlerin güvenliğinin kendileri için önem arz ettiğini belirtti.
Kerkük'te, ITC çatısı altındaki partilerin toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında üye Ahmed el-Beyati tarafından ITC'nin yazılı açıklamasını okudu.
Açıklamada, Federal Mahkeme de dahil yargı erkinin, özellikle Kerkük'te kesin delillerle gösterilen seçimdeki hile ve hackerlık faaliyetleri konusundaki yüzlerce şikayet hakkında gerekeni yapmadığı, bunun da seçim sonuçlarının düzeltilmemesine neden olduğu kaydedildi.
"Sonuçların onaylanması, Türkmenlerin uzun yıllardır maruz kaldığı yok sayma ve baskı yoluyla bir ayrım olarak nitelenebilir." denilerek, Türkmen topluluğunun bu sonuçları kesin olarak reddettiğini göstermek ve çalınan oylarını geri almak için sokaklara inerek, sivil itaatsizlik ve barışçıl eylemler düzenleyeceği ifade edildi.
TÜRK ELÇİDEN ZİYARET
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'taki Türkmenlerin güvenliğinin kendileri için önem arz ettiğini belirtti.
Yıldız, Kerkük temasları çerçevesinde, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel merkezini ziyaret ederek, burada ITC Genel Başkanı Erşet Salihi ve Başkan Yardımcısı Hasan Turan tarafından karşılandı.
Türkmenlerin durumunu yakından takip ettiklerini belirten Yıldız, Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadığı bölgelere özel ilgi ve önem verdiklerini söyledi.
Yıldız, Irak'taki Türkmenlerin güvenliğini önemsediklerini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi Türkmenlerin yanında olduğunu ifade etti.
Büyükelçi Yıldız, ziyareti kapmasında kentte bir dizi temaslar yapması ve bayramı namazını da Kerkük'te kılması bekleniyor.
SEÇİMDE HİLE İDDİALARI
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile iddiaları ve düşük katılım damgasını vurmuştu. Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lehine çalındığını belirtmiş ve oyların elle yeniden sayılmasını istemişti.
Tartışmalar üzerine oylar yeniden elle sayılsa da yarışı kazanan partilerin sıralamasında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.
Kerkük’te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) birinci, Arap İttifakı ikinci, Kerkük Türkmen Cephesi listesi ise üçüncülüğü elde etmişti.
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