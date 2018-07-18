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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 16:23, Son Güncelleme:

Kerimcan Durmaz'ın 'kulağını çekin' dediği kişi ünlü şarkıcı çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kerimcan Durmaz'ın 'kulağını çekin' dediği kişi ünlü şarkıcı çıktı

İstanbul’da Savaş S.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün ünlü şarkıcı Gizem Kara’yı tehdit ettiği öne sürüldü. Kara, Emniyette tehdit olayından haberi olmadığını öne sürdü. Aynı çete soruşturması kapsamında, ifadesi alınan ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın, Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga’yı 'kulağını çekin' diyerek tehdit ettirdiği iddiasıyla sorgulandığı ortaya çıktı. Durmaz’ın Emniyette suçlamayı kabul etmediği öne sürüldü.

DAYISIYLA KAVGA ETMİŞLER

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz 2018 günü, elebaşılığını Savaş S’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. İzmir’de düzenlenen başka bir operasyon kapsamında cezaevinde olan Savaş S’nin 7 adamı gözaltına alındı. 2 tabanca ve 128 mermi ele geçti.
Çeteye yönelik teknik ve fiziki takipte, çete üyelerinin ünlü şarkıcı Gizem Kara’yı tehdit ettiklerine yönelik konuştukları belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, cezaevinde olan bazı çete üyelerinin Gizem Kara’nın dayısıyla kavga ettiklerini ve bu olayın devamında Gizem Kara’ya gerekli mesajın iletildiği yönünde konuştuklarını tespit etti. Bu tespitle birlikte operasyonun ardından Gizem Kara Emniyete çağırılarak bilgisine başvuruldu. Gizem Kara, Emniyette verdiği ifadede, tehdit olayından haberdar olmadığını, tehdit edilmediğini öne sürdü. Kara, ifadesinin ardından Emniyetten ayrıldı.

KERİMCAN DURMAZ RİCACI OLDU

Çeteye yönelik yapılan teknik takipte, çete üyelerinin arasında yaptığı konuşmalarda ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da adı geçti.

İddiaya göre, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga, sosyal medya üzerinden Kerimcan Durmaz’a hakaret ediyordu. Durmaz, bu hakaretlerin son bulması için çete üyelerinden ricacı oldu. Çete üyeleri de Arto’yu uyarmalarının ardından paylaşımlar kesildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bu iddialar üzerine Kerimcan Durmaz, Emniyete çağırılarak ifadesi alındı. Durmaz’ın Emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmediği öne sürüldü. Sorgulanan çete üyeleri ise, Kerimcan Durmaz’ın sahnesini çok beğendiklerini, hakkındaki paylaşımlar nedeniyle rahatsızlık duyduklarını ve bu nedenle Arto’yu uyardıklarını söyledikleri öne sürüldü.

“Tehdit”, “Yağma”, “Gasp”, “6136 SKM”, “Ruhsatsız Silah ve Mermi Ticareti”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun kılma”, “Rüşvet Almak ve Vermek”, “Başkasına ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması”. “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” ve “Hakaret” suçlarından sorgulanan çete üyelerinden 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Savaş S. ve bir adamının İzmir’deki soruşturma kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.

Kerimcan Durmazın adı mafya soruşturmasına karıştı
Kerimcan Durmaz'ın adı mafya soruşturmasına karıştı
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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