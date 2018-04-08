Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kerimcan Durmaz'ın da içinde bulunduğu uçakta büyük panik

    Kerimcan Durmaz'ın da içinde bulunduğu uçakta büyük panik

    Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)
    08.04.2018 - 19:18 | Son Güncelleme:

    ATATÜRK Havalimanı’ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin ’taksi’ yaptığı sırada lastiği patladı. Uçağın inişi takımlarından duman çıkınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

    Bu akşam saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Ercan Havalimanı’na kalkış yapmak için ’taksi’ yolundan piste doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca DHMİ itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi. 

    Bu arada, uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

    Kerimcan Durmazın da içinde bulunduğu uçakta büyük panik

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri