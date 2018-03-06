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    Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

    Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
    06.03.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu’nun Sivas’ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu.

    15 Eylül 2017 tarihinde Sivas’a gelerek acemi birliğini yaptığı 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Usta birliğini yaptığı Temeltepe Askeri Kışlası’ndan bugün sabahın erken saatlerinde CHP İl Bakanı Ulaş Karasu ve il teşkilatı tarafından alınan Kerem Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde uçakla Sivas’tan ayrılacak.

    Kerem Kılıçdaroğlu, 2 Aralık’ta babası Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle askerlik yemini etmişti.

    Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

    Kerem Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan ile askerlik görevini tamamladıktan sonra düğün yapacaklarını açıklamıştı.

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    Etiketler: askerlik , Kerem Kılıçdaroğlu , terhis , son dakika
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