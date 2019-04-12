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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
12.04.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Kerem Göğüş ile annesine hapis cezası kararı

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Kerem Göğüş ile annesine hapis cezası kararı

Oyuncu Wilma Elles’in eşi Kerem Göğüş ile Göğüş’ün annesi Nurcan İlleez, arsası dahi alınmamış projeden daire sattıkları gerekçesi ile yargılandıkları davada hapis cezası aldı. Mahkeme anne-oğlu 6 yıl 3’er ay hapis 2500’er gün de adli para cezası verdi. Mahkeme, daire satışı yapılan kişinin zararı karşılandığı için verilen cezayı indirdi. Anne-oğul 2 yıl 7 ay hapis 1041’er gün de adli para cezası aldı.

ADANA’DA yaşayan M. N. N., Göğüş Yapı AŞ’nın Ulus’taki projesinden 2 daire aldı. Toplam 770 bin TL’lik ödemeye ilişkin satış sözleşmesi Mart 2013’te imzalandı. Ancak, satışı yapılan dairelerin teslimatı yapılmadı. M. N. N. yaptığı araştırmada, tanıtımı yapılan projenin arsasının dahi alınmadığını öğrendi.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Şirket yetkilisi Kerem Göğüş ile annesi Nurcan İlleez hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Anne-oğul için hazırlanan iddianamede, sanıklara ‘nitelikli dolandırıcılık yaptıkları’ suçlaması yapıldı.

GÖĞÜŞ: SUÇSUZUM

İki yıl önce açılan davada karar 3 Nisan’da yapılan 9’uncu duruşmada çıktı. Duruşmaya katılan Göğüş ve İlleez son savunmalarını yaptı. Kerem Göğüş savunmasında “Bu işlem 2013 yılında yapıldı. Tüketici yasası 2014 yılında aleyhe değişti. Bu nedenle suç tarihi itibari ile yapılan işlem yasaldır. Suçsuzum” dedi. Nurcan İllez ise savunmasında “Benim şirketle hiçbir ilgim yok. Böyle bir davanın içinde olmak istemiyorum. Dolandırıcılık ile ilgili bir unsur yoktur” dedi.

ZARARI KARŞILANDI

Mahkeme son savunmaları da aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Göğüş ve İlleez’e ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıl 3’er ay hapis, 2500’er gün de adli para cezası verdi. Mahkeme, davacının zararı duruşmadan hemen önce karşılandığı için, verdiği cezadan indirime gitti.

2 YIL 7 AY HAPİS

Mahkeme, Göğüş ve İlleez’e 2 yıl 7’şer ay hapis, 1041’er gün de adli para cezası verdi. İki sanık hakkında verilen yurtdışı çıkış yasağının da devamına kararı verildi. Nurcan illeez’in avukatı karara itiraz etti.

Avukat: Emsal olur

Davayı takip eden isimlerden Av. Orhan Boran, “Bu karar, benzer davalar için de emsal oluşturabilir. Yine, anılan şirketin yetkilileri için daha önce verilen takipsizlik kararları vardı. Bu kararla birlikte, anılan takipsizlik kararları da kaldırılabilir” dedi.

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