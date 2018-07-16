Keratozis pilaris nedir?
Kıl folikülünün keratinazasyon bozukluğu sonucu oluşan küçük kabarcıklar ile seyreden, sık görülen bir tablodur. Genetik kalıtımla geçtiği kabul edilmektedir. Atopik egzemalı bireylerde sık görülür. Genellikle erken çocukluk ve adölesan dönemlerde ortaya çıkar. En sık kol ve uylukların dışa bakan yüzeyleri ve kalçalarda görülür.
Kıl folikül ağızlarında bulunan keratin tıkaçları küçük, kuru, bazen devresi kızarık, gri renkli kabarcıklardır.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Tam çoğunlukla klinik olarak konur.
Tedavisi İçin Neler Yapılır?
Lezyonlar kalıcı olabileceği gibi, bazen birkaç yıl içinde gerileyebilir. Sıcak ve nemli iklimlerde keratozis pilaris hafifler. Tedavisinde hastalığın şiddetine göre nemlendiriciler ve soyucu ajanlar (tretinoin, glikolik asit, salisilik asit vb.) kullanılabilir.
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