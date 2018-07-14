Keratokonus (Kornea sivrileşmesi) nedir, belirtileri nelerdir?

Birçok çalışma göz kaşıma ile keratokonus gelişimi arasında kuvvetli birliktelik olduğunu göstermiştir. Etyolojide mikrotravmanın (atopi, göz kaşıma, sert gaz geçirgen lens kullanımı), oksidatif hasar ve genetik faktörlerin (ailesel yatkınlık, tek yumurta ve çift yumurta ikiz çalışmaları, diğer genetik hastalıklar ile birliktelik) rol aldığı düşünülmektedir

Şikayetleri : Ergenlik yıllarında ya da yirmili yaşlarda miyopi ve yüksek astigmatizmaya bağlı görme keskinliğinde tedrici azalma en önemli şikayetlerdendir. Bazı hastalar da ışıkların etrafında halo gördüğünü ve ışıktan rahatsız olduğunu ifade etmektedir.

Bulguları : İlerleyici miyopi ve astigmat en önemli bulgulardan biridir. Retinoskopide makas hareketi saptanması keratokonusun erken bulgusudur. Vogt Çizgileri stromanın derin katlarında yer alan; küçük kısa ve fırça ile yapılmış gibi yan yana izlenebilen çizgilerdir. Fleischer halkası keratokonus tanısı konmuş olguların bir çoğunda gözlenebilir. Korneal konunun tabanını kısmen saran pigment halkasıdır. Keratokonusun ilerlemesi ile beraber merkezi kornea kalınlığı oldukça azalmaktadır. İleri keratokonusta daha kolay izlenebilen Munson bulgusu öne doğru ilerleyen korneanın; aşağı bakış pozisyonunda alt göz kapağını itmesiyle kapağın V şekline sokmasıdır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Hastanın gittikçe ilerleyen ve gözlükle tatminkar olarak düzeltilemeyen görme azlığı, akrabalarda benzer şikayetlerin varlığı, atopi öyküsü bize keratokonusu düşündürebilir. Hastanın biomikroskopi bulguları, keratometri ve refraksiyon değerleri ve retinoskopi gibi fizik muayene bulguları tanıda oldukça önemlidir.

Orta ve ileri keratokonusta tanı koymanın kolay olmasına karşın başlangıç keratokonuslarda, özellikle subklinik formlarda tanı koymak her zaman kolay olmaz. İşte bu aşamada yardımcı tanı yöntemleri çok önem kazanır. Bunların en önemlisi ise kornea topografisidir. Kornea topografisi, keratokonusun erken tanısında, sınıflamasında ve takibinde kullanılmaktadır.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

Keratokonus tedavisinin amacı iyi bir görme keskinliği sağlamaktır. Bu amaçla yapılacak olan tedaviler arasında gözlük ile düzeltme, kontakt lens ile düzeltme gelmektedir. Ancak bazı keratokonus hastalarında kontakt lenslerin tolere edilememesi ya da görme artışı sağlanamaması nedeni ile cerrahi seçenekler ön plana çıkmaktadır. Cerrahi seçenekler arasında keratoplasti, kornea içi halka takılması bulunmaktadır. Daha önceki tedavi prosedüreleri keratokonusun altında yatan patolojiyi düzeltmeye yönelik değil de refraktif sonucunu düzeltmeye yöneliktir ve keratoplasti dışında hiçbiri keratokonusun ilerlemesini durdurmada etkili olamamaktadırlar. Korneal kollajen çapraz bağlama (KKÇB) korneanın ilerleyici incelmesini dolayısıyla keratokonusun ilerlemesini durdurmak için geliştirilen yeni tedavi yöntemidir

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Düzenli göz hekimi takibi.