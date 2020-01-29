MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKepsut davası ağır cezalık
GeriGündem Kepsut davası ağır cezalık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail SAYMAZ
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kepsut davası ağır cezalık

İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
Kepsut davası ağır cezalık

Kepsut Cezaevi’nde dövülerek öldürülen mahkûm Ulaş Yurdakul’un (40) davasında cezaevi müdürü, 9 gardiyan ve 1 sağlık memurunun dosyaları ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi ağır cezaya gerekçe olarak, “Suç görevi ihmal değil, ihmal suretiyle öldürmedir” dedi. Balıkesir’de cinayetten tutuklanan Ulaş Yurdakul 14 Nisan 2016’da Kepsut Cezaevi’ne konuldu. Psikolojik sorunları bulunan Yurdakul, koğuş temsilcisi Nihat Şen ve adamları tarafından altını ıslattığı iddiasıyla dövüldü. 2017’nin yılbaşı gecesi yediği son dayağa dayanamayan Yurdakul hayatını kaybetti. Açılan davada, Yurdakul’u öldürenlere 24’er yıl hapis cezası verildi. Görevliler hakkında da ihmal suçlamasıyla dava açıldı. Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün görülen duruşmada, işlenen suçun ihmal yoluyla kasten öldürme olduğunu belirterek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderme kararı aldı. 

False
İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle