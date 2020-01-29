Kepsut davası ağır cezalık

Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi ağır cezaya gerekçe olarak, “Suç görevi ihmal değil, ihmal suretiyle öldürmedir” dedi. Balıkesir’de cinayetten tutuklanan Ulaş Yurdakul 14 Nisan 2016’da Kepsut Cezaevi’ne konuldu. Psikolojik sorunları bulunan Yurdakul, koğuş temsilcisi Nihat Şen ve adamları tarafından altını ıslattığı iddiasıyla dövüldü. 2017’nin yılbaşı gecesi yediği son dayağa dayanamayan Yurdakul hayatını kaybetti. Açılan davada, Yurdakul’u öldürenlere 24’er yıl hapis cezası verildi. Görevliler hakkında da ihmal suçlamasıyla dava açıldı. Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün görülen duruşmada, işlenen suçun ihmal yoluyla kasten öldürme olduğunu belirterek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderme kararı aldı.