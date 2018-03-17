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    Kepenkler kapanmıyor

    Gamze KOLCU / KİLİS
    17.03.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    TERÖR örgütü PYD/PKK’nın roketli saldırılarının ardından korku dolu günler geçiren Kilis halkı şimdilerde o günleri unutmaya çalışıyor.

    Henüz hava kararmadan kepenklerin kapatıldığı, insanların evlerine çekildiği Kilis’te artık sokaklar kalabalık, parklar, kafeler ve restoranlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar hareketli. Kilis’in gece hayatına şahit olmak için cadde cadde dolaştık. Saat 21.00 civarında Kilis merkezinde üniversitenin olduğu bölgede hemen hemen her kafeye misafir oluyoruz. Gençlerle ve işletme sahipleriyle konuşuyoruz. 7 Aralık Üniversitesi’nde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyan Sefa Ekiz (20) ile sohbet ediyoruz. Ekiz, “Roketler düşüyordu” diye başlıyor söze. “Annem her gün arıyor. ‘Her şey yolunda’ diyorum ama hâlâ çok korkuyor” diyor. “Neler yapıyorsunuz” sorumuza Ekiz, “Roket korkusu sona erdi. Akşamları eskiden olduğu gibi sokağa çıkıyoruz. Geziyoruz, eğleniyoruz” yanıtını veriyor. Yolda, alışverişten evine dönen gıda mühendisliği öğrencisi Özge Sezgin ile konuşuyoruz. Adana’daki ailesi ilk günlerde onu yalnız bırakmamak için Kilis’e gelmiş. “Hayatın normale döndüğünü görünce döndüler” diyor.

    MÜZİK SESLERİ
    Yeni açılan bir kafenin sahibi Zihni Albay ile sohbet ediyoruz. İçeride canlı müzik var, hemen hemen tüm masalar dolu. Saat 22.00 sıralarında yüksek sesin geldiği bir mekâna giriyoruz. İçeride bizi yine çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir kalabalık karşılıyor. Dans ediyorlar, halay çekiyorlar, kareoke yapan arkadaşlarına eşlik ediyorlar. 

    Etiketler: Kilis , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , gündem
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