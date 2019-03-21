Kepçe ile tarla düzeltirken buldu! Hepsi yan yana örülmüş...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKepçe ile tarla düzeltirken buldu! Hepsi yan yana örülmüş...
GeriGündem Kepçe ile tarla düzeltirken buldu! Hepsi yan yana örülmüş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KARAMAN (AA)
21.03.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Kepçe ile tarla düzeltirken buldu! Hepsi yan yana örülmüş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kepçe ile tarla düzeltirken buldu! Hepsi yan yana örülmüş...

Karaman'da kepçe ile tarla düzelten bir kişi, Bizans veya Roma dönemine ait olduğu sanılan bir yapıyı ortaya çıkardı

Karaman'da kepçe ile tarla düzelten bir kişi, tesadüfen Bizans veya Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir yapıyı ortaya çıkardı.

Kadir Birer, merkeze bağlı Bostanözü köyünde babadan kalma yaklaşık 100 metrekarelik tarlayı, hafta sonları gidip dinlenmek amacıyla düzelttirmek istedi.

Kepçe operatörü tarlada çalışırken sert bir katmana rastladı. Operatör, kırmaya çalıştığı katmanın eski bir yapı olduğunu gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Karaman Müzesi yetkilileri de bölgede inceleme yaptı.

Bulunan eserin Bizans veya Roma dönemine ait tarihi yapı kalıntısı olduğu sanılıyor.

"YAN YANA ÖRÜLMÜŞ KEMERLER VAR"

Köy muhtarı Ali Önkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göksu Nehri'nin kenarında kurulu olan köylerinin çevresinde birçok tarihi kalıntı olduğunu söyledi.

Daha önce söz konusu alanın yakınında tarihi kalıntıya rastlanmadığını belirten Önkol, şunları kaydetti:

"Burası küçük bir yer. Tarla sahibi, düzelttirmek için kepçeci ile anlaşmış. Amacı, birkaç fidan dikerek ailesiyle hafta sonlarında piknik yapmak. Kepçe operatörü çıkan kalıntıları görünce hemen Jandarmayı aramış. Jandarma ekipleri ile buraya geldiğimizde şaşırdık. Müzeden de yetkililer geldi. Şu an kesin bir şey söyleyemeyeceklerini bize ilettiler. Araştırılıyor. Hamam, su kemeri veya toplu bir fırın olabilir. Yan yana örülmüş kemerler var. Hala sapasağlam duruyorlar. Ne kadar büyüklükte, etrafında başka yapı var mı, araştırma sonucu ortaya çıkacak. İnşallah iyi bir sonuç ortaya çıkar, köyümüzün adı duyulur, gelen gidenimiz artar."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Lüks rezidanstaki sır ölümle ilgili yeni gelişme... Kimliği belli oldu

Beyazıt'ta özel halk otobüsü yayalara ve araçlara çarptı: Yaralılar var

Baba cinayetinin perde arkası: ‘Okula gitmek istiyorum’

Turistler çığlık çığlığa yardım istedi! Şelaleye metreler kala...