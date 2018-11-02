KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sistemi ülkemizde de faaliyettedir. Peki, KEP adresi nedir?
Kamu kurumları, her sektörden işletmeler ve isteyen tüm vatandaşlar, hazırladıkları tüm belge ve içerikleri KEP sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilir. İşte, "PTT KEP adresi nasıl alınır?" sorusunun yanıtı...
PTT KEP SİSTEMİ
PTT KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
- Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.
KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge
Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle