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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kenya’da Milyarder Türk’e istismar kelepçesi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Kenya’da Milyarder Türk’e istismar kelepçesi

KENYA’da yaşayan Türk işadamı Osman Erdinç Elsek, 12 ila 17 yaş arasındaki üç kız çocuğuna malikânesinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kenya polisi tarafından Kikambala kentinde gözaltına alındı.

Ocak ayının sonunda gerçekleşen gözaltının ardından Hürriyet’in ulaştığı Türk yetkililer, Elsek’in Türkiye’de de ‘dolandırıcılık’, ‘evrakta sahtecilik’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ gibi suçlarından arandığını aktardı. Kenya basını, siyasetçilerle bağlantıları nedeniyle oldukça nüfuz sahibi olduğu belirtilen Elsek’in Kilifi kasabasındaki görkemli evine yönelik operasyonun Kenya polisi ve Interpol’in ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini yazdı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Elsek’in üç kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçunu Şubat 2018 - Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Elsek, kaçma ve soruşturmayı etkileme olasılığı göz önünde bulundurularak tutuklandı. Mahkeme, Ersek’in tutuklanmasına gerekçe olarak cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuklara zarar verilme ihtimalini de ekledi. 10 yıldan daha uzun süredir Kenya’da yaşadığı belirtilen Elsek, istismar suçlamalarını reddetti.

Kenya’da Milyarder Türk’e istismar kelepçesi

Hürriyet’in konuştuğu Kenyalı bir gazeteci, polis baskınıyla yakalanan Elsek’in mahkemede, “Güçlü kişiler tarafından hedef alınıyorum” ifadesini kullandığını söyledi. Kenya basınına konuşan Elsek’in avukatı Cliff Ombeta ise, “Müvekkilime kefalet imkânı tanınmaması anayasal bir hakkın ihlalidir” açıklamasını yaptı.

BÜYÜK TRAVMA

 Avukat Ombeta, Elsek’in Kenya’daki yüksek miktardaki yatırımlarını gerekçe göstererek yurtdışına kaçma ihtimalinin olmadığını da savundu. Elsek’in cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kız çocukları, çocuk evine yerleştirilirken, travma yaşadığı öne sürülen çocukların ifadelerinin alındığı aktarıldı.

İNŞAAT, TURİZM, GÜVENLİK

Kenya basınında oldukça popüler bir figür olarak bilinen Elsek, geçmişte bir Türk gemicilik şirketi için kaptanlık yaptıktan sonra 1996 yılından itibaren Afrika ülkeleriyle ticarete başlamış. Özellikle Doğu Afrika’da büyük inşaat ihaleleri alıp servetini artıran Elsek uzun süredir Kenya’da yaşıyor. Sahibi olduğu ‘Elsek Group’un internet sitesinde, şirketin inşaat, iç tasarım, güvenlik, gıda tedariği, turizm ve yat kiralanması konularında iş yaptığı belirtiliyor.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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