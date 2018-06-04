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    Kentte her yerden yılan fışkırıyor! Korkutan söylenti…

    Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)
    04.06.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

    Kastamonu’da son günlerde her yerden yılan çıkıyor. İtfaiye ekipleri şehrin farklı noktalarında görülen yılanları toplasa da vatandaşların tedirginliği kentte devam ediyor. Vatandaşlar arasında korkutan bir söylenti de çıktı. Vatandaşlardan bazıları 17 Ağustos 1999 depremi öncesinde de bölgede sıkça yılanlara rastlandığını söyledi.

    Kastamonu’da son günlerde sıkça görülen yılanlara bir yenisi daha eklendi. İtfaiye ekipleri, üniversite kampüsü içindeki rögar kapağında görülen bir yılanı yakalamaya çalıştı.

    Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisindeki bir rögar kapağında yılanı gören öğrenciler, durumu Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılan yılan tekrar rögara düştü. Kastamonu kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde sıkça yılan görmeye başlayan yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlardan bazıları 17 Ağustos 1999 depremi öncesinde de bölgede sıkça yılanlara rastlandığını söyledi.

    'NEDENİ EKOLOJİK DENGENİN BOZULMASI'

    Kastamonu'da veterinerlik yapan Veteriner İhsan Özbay, kentte son günlerde sıkça yılan görülmesinin nedeninin ekolojik dengenin bozulması ve yağışların bölgede sıkça yaşanmasına bağladı.

    CADDEDEKİ YILANI DA İTFAİYE EKİBİ YAKALADI

    Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı görenler belediyeden yardım istedi. Caddeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

    Kentte her yerden yılan fışkırıyor Korkutan söylenti…

     

     

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    Etiketler: dedikodu , deprem , ekolojik denge , gündem
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