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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kentsel dönüşüme kesinlikle mecburuz kimse ağlamasın

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Kentsel dönüşüme kesinlikle mecburuz kimse ağlamasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdi için düzenlenen cenaze törenine katıldı, Gökay Alemdar’ın tabutuna omuz verdi. Hastanedeki yaralıları da ziyaret eden Erdoğan, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı: “Yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var.”

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yıkılan binada 3 kata izin verildiği halde 8 kat inşa edildiğine dikkat çekerek, “Bu olaylardan ders çıkarılması gerek” dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

“Yerel yönetimlerin üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Buradan almamız gereken birçok ders var. Açık söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde biz burada, ‘Acaba müsaade eder misiniz filan’ demeyeceğiz, kentsel dönüşümü kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz. Ondan sonra da ne biz ağlayalım ne halkım ağlasın, kimse ağlamasın. Üzerimize düşeni hep beraber yapalım. Bu işi de başaralım.”

BAKANLAR DA ORADAYDI

Erdoğan hastane ziyaretinin ardından hayatlarını kaybeden Gökay Alemdar (22), Mustafa Alemdar (48), Saime Alemdar (89), Ecrin Naz Alemdar (11), Erdoğan Alemdar (52), Eslem Alemdar (19), Safiye Alemdar (70), Safiye Alemdar (45), Ayşe Alemdar’ın (46) cenaze töreni için 15 Temmuz Camisi’ne geçti. Cumhurbaşkanı enkaz altından sağ kurtarılan ve sağlık ekiplerinin nezaretinde camiye gelen Halil İbrahim Alemdar’la yakından ilgilendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakani Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu da cenaze törenindeydi.

‘ÇIKARILACAK DERS VAR’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş enkazda hayatını kaybedenler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Erdoğan, cenazenin ardından yaptığı kısa konuşmada, “Şehadete ulaşan meyyid ve meyyidelere Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına cennetiyle onları buluştursun. Buradan çıkartmamız gereken birçok ders var. Aslında şu anda musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Biz buradan nasihati alıp geleceğimizi de inşallah buna göre tayin ederiz, belirleriz” dedi. Alemdar ailesinin 9 üyesi Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TORUNLARIM ORADA ÜŞÜR

- Çökme haberini aldıktan sonra olay yerine koşan 70 yaşındaki Osman Kambur, günlerdir torunları Zehra (8) ve Ali Bilal (4) ile gelini Şeyma Kambur’a (30) sağ salim kavuşma ümidiyle dua edip bekledi.

4 gündür enkazın başında bekleyen dede Osman Kambur “Torunlarım orada üşürler. Daha çok küçüklerdi. Çocuklarım enkazda, ne olur kurtarın onları. Ne olur çalışmalarda kepçe kullanmayın. Çocuklarıma zarar gelir. Onlara bir şey olur” diyerek feryat etti. Ancak dün akşam saatlerinde Kambur ailesinden acı haber geldi. Göçük altında aranan anne Şeyma ile çocukları Zehra ve Ali Bilal Kambur’un cenazelerine ulaşıldı. 

BAKAN: ÖLÜ SAYISI 21

Enkazı incelemek için olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kambur ailesini de ziyaret etti. Erdoğan, aileye sabır diledi. Tekstil atölyesinde çalıştığı tahmin edilen yabancı uyruklu bir kişi ile tekstil atölyesinin kırılan camını değiştirmek için olay günü binaya gelen camcı Volkan Balta’nın da cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün akşam yaptığı açıklamada ölü sayısının 21’e yükseldiğini açıklayarak şunları söyledi: “21 kişiyi maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Göçük altında olduğunu tahmin ettiğimiz 35 kişi vardı ve bu 35 kişiye de böylece ulaşmış olduk. Ancak arama kurtarma çalışmalarımız aynı anlayışla devam edecek. Zemine kadar ineceğiz. Burada kim hatalıysa, A’sına B’sine, C’sine bakılmadan gereği yapılacaktır.”

DENİZ KUMU  KULLANMIŞLAR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakan Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, Yeşilyurt Apartmanı’nın normalde zemin artı 5 kat ruhsatlı projesi olduğunu ancak zemin artı 7 kat olarak yapıldığını söyledi. Kurum ayrıca alınan beton numunelerinde deniz kumuna rastlandığını ve binada nervürlü demir kullanılmadığını tespit ettiklerini belirtti. Öte yandan çöken binanın yanında bulunan ve zarar gören 10 katlı Yunus Apartmanı’nın 7 katının kaçak olduğu belirlendi.

 

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