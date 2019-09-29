Kentsel dönüşüm vurgusu
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da bir taksi durağını ziyaret ederek sürücülerle görüştü. Çevrede toplanan halkın sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
DURAKTA TOPLANDILAR
Taksici esnafının sorunlarını dinleyen Erdoğan, ikram edilen çayı içti. Erdoğan’ı gören İstanbullular taksi durağının önünde beklemeye başladı. Erdoğan taksi durağından ayrılırken sevgi gösterilerine karşılık verdi. Cumhurbaşkanı çocuklara hediyeler dağıttı. Bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden duyduğu endişeyi anlattı. Erdoğan, üzerine basa basa üç kez, “Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm” diye karşılık verdi. Etrafını saran vatandaşlardan müsaade isteyen Erdoğan, yeniden Üsküdar Kısıklı’daki konutuna geçti.
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