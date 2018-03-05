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    Kent tanıtımı için öğrencilere dağıtılan kitap 'müstehcen' denilerek toplatıldı

    Şeyda AŞATIR (DHA)
    05.03.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Kayseri’de öğrencilere dağıtılması planlanan, Abdullah Ayata’nın yazdığı ‘Bohçadaki Sırlar’ kitabı, içinde uygunsuz ifadeler bulunduğu için valilik kararıyla iki ilçede toplatıldı.

    Kayseri’de 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Abdullah Ayata’nın yazdığı 'Sırlar Bohçası' adlı kitap, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı.

    Konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    Etiketler: müstehcen , son dakika
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