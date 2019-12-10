Kenevir nedir? Kenevir otunun tarihsel gelişimi

Kenevir, yerel olarak M.Ö. 8000 civarında yetiştirilen bir bitkidir. Kenevir Mezopotamya'da (bugün Türkiye) lif ve yiyecek için yetiştirildi. Orta Asya'da MÖ 6500 civarında, Çin ekin olarak kenevir yetiştirmeye başladı ve daha sonra tıpta kullanıldı. M.Ö. 2700 Orta Doğu, Afrika ve Asya’da kumaş, ip, ilaç ve yiyecek için kenevir kullanıldı. Kenevir, 400 yıl sonra Avrupa'ya tanıtıldı. Hayatta kalan en eski kâğıt parçası, % 100 Çin kenevir parşömenidir.

M.Ö.1000’den on dokuzuncu yüzyıla kadar kenevir dünyanın en büyük tarım ürünü idi ve aynı zamanda kâğıt ve lamba yağı için de kullanıldı. Bu dönemde, Harikalar Diyarı ve Alice'i de içeren pek çok tanınmış kitap kenevir kâğıdına basılmıştır. Kuzey Amerika'daki ilk mahsul, 1606'da Nova Scotia'da bir Fransız botanikçi tarafından ekilmiştir. İki yüzyıl sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, 1937'de Esrar Vergi Yasası ile (bu esrar, daha sonra II. Dünya Savaşı çabası sırasında kaldırılan her kenevir üreticisine ons başına bir dolar koydu) Esrar ekimini durdurdu.

“Prens Kalyanamkara Papamkara” adında bir Uygur hikayesi vardır. Bu hikayede kendir (kenevir) ile ilgili çok açık bir ifade geçer. “Yün eğiriyor, Kendir eğiriyor, bez örüyor, karış dokuyor ve diğer Ustalar da kendi kendilerine, kendi sanat eserlerini işliyorlar ve emek vererek, zahmet çekiyorlar” şeklindedir. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi Uygur Türklerinin elbise dokumalarında kendir (kenevir) kullanılmıştır.