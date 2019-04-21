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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.04.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Korkutan olay! Önce kendisi sonra da annesi öldü...

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Korkutan olay! Önce kendisi sonra da annesi öldü...

Karabük'te, bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra KKKA hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin annesi de aynı şüpheyle başvurduğu hastanede vefat etti

Karabük'te, yaklaşık 2 hafta önce bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin annesi de aynı şüpheyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zobran köyünde besicilik yapan ve 8 Nisan'da bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra (KKKA) hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede vefat eden Yücel Kader'in annesi Kadriye Kader (59), ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kader, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine ailenin hayvan beslediği çiftlikte ve çevresinde sıkı önlemler alınarak, bölge giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Ailenin diğer fertleri ve temas edildiği düşünülen yakınlarından da kan örnekleri alınarak Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderildi.

Kadriye Kader'in cenazesinin, yarın Horasanlı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karabük Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

OLAY

Zobran köyünde besicilik yapan Yücel Kader (37), 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkardığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alınmış, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderilen KKKA test sonucu pozitif çıkan Kader, 14 Nisan'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kader'in "Hamza" ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

 

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