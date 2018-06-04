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    Kendisini yaralayan askere maaş

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    04.06.2018 - 22:54 | Son Güncelleme:

    Ankara 12. İdare Mahkemesi, nöbet tutarken uyum ve psikolojik sorunları nedeniyle kendisini yaralayan askerin vazife malulü sayılmasına ve maaş bağlanmasına hükmetti. Gökhan Uyar, 1998’de Şırnak’ta askerlik yaparken nöbet sırasında tüfekle kendisini karın boşluğundan yaraladı. Uyar, askeri mahkemede hakkında açılan davadan beraat etti.

    2017’de emekli olmak için yaş haddini dolduran Uyar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), vazife malulü olmak için başvurdu. SGK ret kararı verince Uyar, Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme kararında, askeri mahkemenin beraat kararına ve kaza raporuna işaret ederek, “Psikolojik rahatsızlıkların baş göstermesine rağmen denetim ve gözetim yükümlülüğüne sahip idarece, koruyucu veya önleyici bir tedbir alınmadığı gibi olay gününde de davacının silahlı şekilde nöbete gönderilerek hizmet kusuru işlenildiği kanaatine varılmıştır” denildi. Mahkeme, Emekli Sandığı Kanunu’nda da ‘intihara teşebbüs’ neticesinde malul olan kişilerin vazife malulü sayılmasına engel bir durum olmadığına dikkat çekti.

    Etiketler: gazetehaberleri , nöbet , gündem
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