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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
20.11.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Kendisini ve eşini bıçaklayan oğlunun tahliyesini istedi

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Kendisini ve eşini bıçaklayan oğlunun tahliyesini istedi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, annesi Emine (60) ve babası Hüseyin Bilgit’i (58) bıçakla yaralayıp 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder Bilgit’in (28) cezası, akli dengesinin araştırılması şartıyla, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Bugün yeniden görülen davada, Adli Tıp Kurumu, tutuklu sanık Bilgit'in ceza ehliyetinin bulunduğunu açıklarken, babası Hüseyin Bilgit oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyip, şikayetçi olmadı.

Olay, 2013'ün Temmuz ayında, Mudanya'nın Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalımda olan Önder Bilgit, annesi Emine ve babası Hüseyin Bilgit ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Önder Bilgit, mutfaktan aldığı bıçakla babasını ve annesini vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı çift, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Önder Bilgit ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Önder Bilgit hakkında, 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Önder Bilgit, 2014 yılında görülen duruşmada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının duruşmalara katılmadığı gerekçesi ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması şartıyla kararı bozdu. Dosyanın yeniden, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından bugün görülen davaya sanık Bilgit, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre, sanığın ceza ehliyetinin bulunduğunu açıkladı. Sanık Bilgit, raporu kabul etmedi.

KENDİSİNİ VE EŞİNİ BIÇAKLAYAN OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada söz alan baba Hüseyin Bilgit, "Oğlumun askerden önce sağlık durumu iyiydi. Askere gittikten sonra psikolojisi bozuldu. Hatta askerden firar bile etmişti. Daha sonra GATA'dan psikolojik rahatsızlıkları olduğuna dair rapor aldık. Askerliğini yapamaz belgesinin ardından bu olay meydana geldi. Oğlumdan şikayetçi değilim. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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