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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.04.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Kendisini sokak ortasında bıçaklayan kocasını affetti ama mahkeme affetmedi

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Kendisini sokak ortasında bıçaklayan kocasını affetti ama mahkeme affetmedi

Bursa’da kendisinden ayrılmak isteyen ve eve eşyalarını almaya gelen karısını sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayıp kaçan koca hakkında karar verildi. Bıçaklanan kadın şikayetinden vazgeçmesine rağmen mahkeme heyeti kocaya 15 hapis cezası verdi.

Olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe T.’yi eve eşyalarını almaya geldiği sırada bıçaklayıp kaçan Muhammet T. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. Muhammet T. ifadesinde eşinin kendisine çocukları göstermediğini, bu yüzden eşini bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammet T. hakkında karar verildi.

Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla dava açılan ve müebbet hapis cezası istenen Muhammet T. son kez hakim karşısına çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu gerekçesi ile duruşmanın kapalı yapılmasını isteyen Muhammet T.'nin son savunmasında pişman olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Muhammet T.'nin bıçakladığı eşi Ayşe T.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen mahkeme heyeti Muhammet T.'yi affetmedi. Mahkeme Muhammet T.'ye "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

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