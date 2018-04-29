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    Kendisini sıkıştıran araca tekme atayım derken kaza yaptı

    İHA
    29.04.2018 - 09:42 | Son Güncelleme:

    E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kendisini sıkıştıran araca sinirlenip hareket halindeyken tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaza yaparak yere savruldu. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza, dün saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosiklet ile E-5'te seyreden Ali Demir, kendisini sıkıştıran otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Seyir halindeyken araca tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. 2 otomobile çarparak devrilen motosikletten savrulan Ali Demir, bariyerlere çarparak yaralandı.

    Kendisini sıkıştıran araca tekme atayım derken kaza yaptı

    KENDİSİNİ SIKIŞTIRAN ARACA TEKME ATMAYA ÇALIŞTI

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Demir’in ayaklarında ve kollarında kırıkları olduğu öğrenildi. Kazanın sürücü Demir’in kendisini sıkıştıran aracın sürücüsüne sinirlenip, otomobile tekme atmaya çalışırken yaşandığı iddia edildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kendisini sıkıştıran araca tekme atayım derken kaza yaptı

    Etiketler: trafik kazası , NoMobil , gündem
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