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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/DHA
26.02.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu vuran baba yakalandı

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Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu vuran baba yakalandı

Antalya'da, kendisini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Arif S.'yi (27) tabancayla sağ baldırından vurarak yaraladıktan sonra kaçan Erdoğan S.(59), olaydan 6 gün sonra yakalandı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki olay, 20 Şubat günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Erdoğan S., 18 Şubat Pazartesi günü birlikte çalıştığı oğlu Arif S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arif S., av tüfeğiyle babasına ait park halindeki 07 FKM 55 plakalı kamyonete ateş etti. İddiaya göre babasını, "Seni geberteceğim ancak şimdi bir şey yapmıyorum" şeklinde tehdit ederek, olay yerinden kaçtı.  Babanın şikayeti üzerine polis, Arif S.'yi 20 Şubat gecesi yakaladı. Adliyeye sevk edilen genç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OĞLUNU TABANCAYLA VURDU

Adliyeden doğru işyerine gelen Arif Sabanlı, burada babasıyla yeniden tartışmaya başladı. Erdoğan S., kendisini ölümle tehdit eden oğlunu, tabancayla sağ baldırından vurdu. Arif S. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Erdoğan S. kaçtı. Babayı yakalamak için çalışma başlatan polis, Erdoğan S.'yi olaydan 6 gün sonra Göksu Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu vuran baba yakalandı


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