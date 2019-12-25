Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtmıştı... Suç makinası tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip ilçesinde bir kişi, polise başvurarak kendisini kamu görevlisi gibi tanıtan kişi tarafından 9 bin lirasının alındığını belirtti.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Dolandırıcılık, tehdit, kapkaç, yağma ve hırsızlık gibi 23 ayrı suçtan da kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.