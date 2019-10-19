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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-
19.10.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Kendisini ilk kez 21 yaşında aynada gördü

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BURSA'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi.

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  • Kendisini ilk kez 21 yaşında aynada gördü
  • Kendisini ilk kez 21 yaşında aynada gördü
  • Kendisini ilk kez 21 yaşında aynada gördü
  • Kendisini ilk kez 21 yaşında aynada gördü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Van’da Acar ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Ayşe Acar, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte 10 yıl önce Bursa'ya taşınan Ayşe Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde muayene oldu. Acar'ı muayene eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara, kornea nakli yapılması halinde görebileceğini söyledi. Babasının çektiği kredi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat masasına yatan Ayşe Acar, yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü.

21 yıldır karanlık bir dünyada yaşadığını belirten Ayşe Acar, "Işık yoktu. Hiç bir şey yoktu. Şimdi çok şükür görebiliyorum. Biraz bulanıklık var ama o da dikişlerden kaynaklanıyor. Işığı görüyorum. Ailemi seçebiliyorum. Her şeyi merak ediyordum, ama insan en çok da ailesini merak eder. Onu doğuran anne, onu büyüten baba, insan onları merak eder tabi. Onları görmek isterim, gözlerinin içine bakmak isterim. Arkadaşlarımı, sevdiklerimi, tabi insan herkesi görmek ister. Herkesi merak ederdim. Çok şükür, şimdi herkesi gördüm" dedi.

'KURAN-I KERİM OKUMAK İSTİYORUM'

Gözleri açıldığında ilk doktorunu gördüğünü söyleyen Ayşe Acar, "Gördüğümde o kadar mutlu oldum ki; ne yapacağımı bilemedim. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Kendimi de merak ediyordum. Doktor odadan çıktıktan sonra aynanın karşısına geçip, kendime baktım. Kendimi, ailemi, kardeşlerimi, herkesi merak ediyordum. Benim de kendimce hayallerim var. Okumak istiyorum. Hayallerimden bir tanesi Kuran okumak. Babama, 'iyileştiğim gibi gider çalışırım. Birlikte çalışırız. Akşam eve birlikte dönerdik' diyordum. Hep hayalimdi gündüz çalışmak. Babamla birlikte eve gelmek. Şimdiye kadar onlar bana sahip çıktılar. Yardım ettiler. Gezdirdiler. Her şeyime koşturdular. Şimdi 21 sene sonra ben de onlara yardım etmek istiyorum. Benim için bunlar bir borçtur. Borcumu ödemek istiyorum" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM'

Gözleri açıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek istediğini belirten Acar, "Hayallerimden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmekti. Sesini televizyonlardan duyuyordum ama kendisini daha yakından görmek isterim. Merak ediyorum çünkü. Bursa'ya geldiğinde yanına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'GÖRMEYE BAŞLAYINCA DÜNYALAR BENİM OLDU'

Kızının bu durumuna üzüldüğünü belirten Mustafa Acar, "21 senedir kızım görmüyordu. Hep karanlıkta olduğunu söylüyordu. Ben de iki kez Ankara'da ameliyat ettirdim. Bir çare bulamadılar. Evimi sattım, her şeyimi sattım. 2-3  yıl kira paramı dahi devlet verdi. Daha sonra bir doktora yönlendirdiler. Hastaneye götürdüm, filmler çekildi ve ertesi gün ameliyat oldu. Ameliyathaneden çıktığında bana 'Baba, ben sanki görüyorum' dedi. Sanki dünyalar benim oldu. Kızımın gözleri açıldı. İlk doktoru gördü. Daha sonra bizi istedi. Doktora sarıldı. Bize sarıldı. 'Baba ben sizi görüyorum' dedi. Hepimize sarıldı. İki gündür sanki dünya bizim oldu” açıklamasını yaptı.

Ayşe Acar, diğer gözünün de kornea nakli yapılması halinde görebileceğini söyledi.

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