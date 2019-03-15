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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAYSERİ (AA)
15.03.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Bu sözleri söyledi: Ben kendisini hayra adamış bir iş adamıyım

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Bu sözleri söyledi: Ben kendisini hayra adamış bir iş adamıyım

Kayseri’de çeşitli yöntemlerle 15 ilde yaklaşık 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri sağlık kontrolü için getirildiği hastanede, "Büyük bir kumpasın içerisindeyim. Ben kendisini hayra adamış bir iş adamıyım. Beni bütün Kayseri kamuoyu tanır." diye konuştu.

Kayseri merkezli 15 ilde çeşitli yöntemlerle 40 kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren çalışması sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu 3'ü kadın 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri sağlık kontrolü için getirildiği hastanede, "Büyük bir kumpasın içerisindeyim. Ben kendisini hayra adamış bir iş adamıyım. Beni bütün Kayseri kamuoyu tanır." diye konuştu.

Kayseri merkezli 15 ilde dolandırıcılık operasyonu
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Gözaltına alınan zanlılardan birinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı gibi davranarak hileli yollarla imzalattıkları senetler üzerine yüksek meblağlar yazıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların, icra işlemi başlatma bahanesiyle baskı ve tehdit oluşturdukları, bazı şirketlerin bünyesinde çalışan personeli devlet desteği adı altında daha uygun sigortalı göstermek üzere anlaştıkları firmaları dolandırıp gelir sağladıkları, kendilerine ait olmayan araziler üzerinden daire satışı yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve kurdukları hayali yardım toplama dernekleri üzerinden yardıma muhtaç vatandaşlara para toplama bahanesiyle suç örgütüne yüklü miktarda para topladıkları tespit edilmişti.

Zanlıların, Kayseri ve İstanbul'daki ikametlerinde, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 66 sahte senet, 154 adet hesap hareketleri ve evrakları, kişi ve firmalar adına düzenlenmiş 35 çek, 14 sahte kaşe, firma bilgilerinin yazıldığı iki ajanda, 7 adet banka dekontu, mağdurlara ait çok sayıda kimlik fotokopisi, senet yapımında kullanılan kağıt kesme makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, özel yapılmış kurye kıyafeti ve mağdurlara ait tapu fotokopileri ele geçirilmişti.

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