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    Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini öldürdü, ilk sözleri bu oldu

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    04.06.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'da, 2 çocuk annesi Nurcan S. (28), kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yaşamını yitirdi. Gözaltına alındı. S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Artık canıma tak etti" dediği öğrenildi.

    Olay, saat 02.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta numara 84'te meydana geldi. 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan S. ile Cengiz Aydın arasında, iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile S.'nin tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

    Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alan S., kendisini yatak odasına kilitleyip, polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip, S.'yi boğmaya çalıştı. Bu sırada Aydın'ı kalbinden bıçaklayan S., daha sonra sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Nurcan S., eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Artık canıma tak etti" dediği öğrenildi.

    Nurcan S.'nin, 1'i eski eşinden olmak üzere 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

     

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    Etiketler: kadına şiddet , cianyet , gündem
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