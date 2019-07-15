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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.07.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Kendisini "Başkomiser Huber" olarak tanıttı... Alman vatandaşını böyle dolandırdı

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Kendisini "Başkomiser Huber" olarak tanıttı... Alman vatandaşını böyle dolandırdı

Antalya'da, Almanya'da yaşayan bir Alman vatandaşını telefonla arayarak kandıran ve sekiz ayda 25 kez hesaplarına para yatırmasını sağladığı iddia edilen 8 sanık hakkında, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Türkiye'ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir programla aradıkları bir Alman vatandaşını dolandırdıkları öne sürülen 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Alman vatandaşının 83 bin 760 avrosunu aldıkları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ileri sürülen tutuklu sanıklar S.Ç, Ö.B. ve Y.A. ile tutuksuz sanıklar G.Ş, N.K, S.K, S.T. ve Z.T. hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğüne "çağrı merkezi" adı altında faaliyette bulunan kişilerin, Alman vatandaşlarını telefonla arayıp dolandırdıkları ihbarında bulunulması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

Soruşturma sonucunda kişisel bilgileri elde edilen Almanların, Türkiye'ye ait telefon numaralarının yabancı ülke numarasına çevrilmesini sağlayan bir program sayesinde arandığı belirlendi. 

Sanıklarının çok sayıda Alman vatandaşına ait kimlik, banka hesap numaraları, telefon, adres bilgileri, sosyal medya görüntülerini içerir dijital verileri dosyaladığı tespit edildi. 

İyi derecede Almanca bilen sanıkların, hedefteki kişileri, Alman kamu görevlisi gibi arayarak, kandırıp paralarını aldığı anlaşıldı. 

83 BİN 760 AVRO KAPTIRDI

İddianamede, 78 yaşındaki Klaus Richard M'yi Ocak 2016'da sanık kadınlardan birinin aradığı ve verdiği banka hesap numarasına ilk olarak 690 ve 4 bin 787 avro yatırmasını sağladığı belirtildi. 

Daha sonra müştekiyi arayan sanıklardan birisinin, kendisini Kriminal Daire'de görev yapan "Başkomiser Huber" olarak tanıttığı aktarılan iddianamede, Alman vatandaşının hesap hareketleri incelendiğinde yaklaşık sekiz aylık süreçte kendisine verilen hesap numaralarına 25 kez para transferi yaptığının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Klaus Richard M'nin, sanıklara değişik tarihlerde toplam 83 bin 760 avro para transferi yaptığı kaydedildi. 

SANIKLARDAN BİRİ İTİRAF ETTİ

Suçlamaları kabul eden tek sanık Ö.B, iddianamede yer alan ifadesinde müşteki Klaus Richard M'yi, kendisiyle telefonda konuştuğu için tanıdığını belirtti.

Müştekiyi kendisi dışında sanıklardan S.Ç. ve onun yetkilendirdiği kişilerin aradığını da ifade eden Ö.B, şu bilgileri verdi:

"Klaus Richard M'yi aradığımda kendimi Almanya Şans Oyunları Merkezi'nden bir görevli olarak tanıttım.

Müştekiye ödül kazandığını söyledim ve kendisinden ödülü alması karşılığında para yatırmasını istedim.

Benim ve S.K'nin hesabına, 38-39 bin avro arasında müşteki para yatırdı. Bu paraları aramızda bölüşüyorduk. Müştekinin datasını temin ettiği için S.Ç'ye de para verdim.

S.Ç. ayrıca para yatırılacak kartları veya isimleri temin ediyordu. Gelen paraları ya kendisi çekiyor ya da kart sahiplerine çektiriyordu. Bu çektiği paralardan da payımız nispetinde bize veriyordu. Z.T. ve Y.T. Almanya'daki mağdurları dolandırdığımı öğrenmişler, para kazanmak için bana geldiler ve hesaplarını kullandırmak istediler, ben de kabul ettim.

B.S. ve S.T'nin de hesaplarını kullandık, ancak kendileri mi bize gelip söyledi, biz mi kendilerini bulduk hatırlamıyorum."

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