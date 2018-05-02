Kendisini aldatan eşine ‘gavat’ diyen kadın kusurlu sayılmadı

Ankara 7. Aile Mahkemesi, birbirlerine karşı boşanma davası açan çiftin davasında, kadının lehine karar verdi. Mahkeme, kadının boşanma davasını kabul ederken, kocanın davanı ret etti. 5 yıl önce verilen, mahkeme kadına aylık 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesine 35 bin lira da maddi-manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Aile Mahkemesinin kararı temyiz edildi. Temyiz incelemesine bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karara bozdu. Bozma gerekçesini ise, kadının kocaya karşı söylediği ‘hakaret’ içerikli sözler oldu. Bozma kararı sonrası dosya yeniden Aile Mahkemesine gitti. Mahkeme kararında direndi. Direnme karar sonrası dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Kurul kararına göre, çiftin çocukları olmadı. Evliliğin ilk yıllarında kadın hamile kalsa da bir süre sonra bu hamilelik düşükle sonlandı.

BİRLİKTE OLDUĞU KADINI “YENGENİZ” DİYE TANITTI

Dava dosyasına göre, kadının avukatı, kocanın evi ile ilgilenmediği, evin ihtiyaçlarını gidermediğini öne sürdü. Benzer şekilde, kocanın gece hayatına yöneldiği, birlikte olduğu başka bir kadını, sosyal çevresine “Yengeniz” diyerek tanıttığı öne sürüldü. Kocanın avukatı ise, çiftin çocuklarının olmamasında kadının sorumlu olduğunu öne sürdü. Tanık olarak dinlenen kaynana ise, gelinin, oğluna yönelik “Zürriyetsiz”, “Dürzü’, “Gavat” şeklinde sözlerle hakaret ettiğini belirtti.

‘O SÖZLER TEPKİ OLARAK KABUL EDİLMELİ’

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, oy çokluğu ile aldığı kararda, Ankara Aile Mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğu kaydedildi. Kurul kararında, kadının, eşine karşı kullandığı sözler için ise “Tepki olarak söylenen sözler” olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

İSMAİL SAYMAZ GÜNÜN HABERİNİ YORUMLUYOR