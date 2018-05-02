Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kendisini aldatan eşine ‘gavat’ diyen kadın kusurlu sayılmadı

    Kendisini aldatan eşine ‘gavat’ diyen kadın kusurlu sayılmadı

    Dinçer GÖKÇE
    02.05.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:

    Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kendisini aldatan kocasına “Zürriyetsiz”, “Dürzü’, “Gavat” sözleri ile hakaret eden kadını kusurlu bulmadı. Kurul, aile mahkemesinin kadına verdiği maddi-manevi tazminat kararının ise yerinde olduğuna hükmetti. Kararda, eşini aldatan kocanın, birlikte olduğu başka bir kadını çevresine “Yengeniz” diye tanıttığı belirtildi.

    Kendisini aldatan eşine ‘gavat’ diyen kadın kusurlu sayılmadıAnkara 7. Aile Mahkemesi, birbirlerine karşı boşanma davası açan çiftin davasında, kadının lehine karar verdi. Mahkeme, kadının boşanma davasını kabul ederken, kocanın davanı ret etti. 5 yıl önce verilen, mahkeme kadına aylık 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesine 35 bin lira da maddi-manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

    MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

    Aile Mahkemesinin kararı temyiz edildi. Temyiz incelemesine bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karara bozdu. Bozma gerekçesini ise, kadının kocaya karşı söylediği ‘hakaret’ içerikli sözler oldu. Bozma kararı sonrası dosya yeniden Aile Mahkemesine gitti. Mahkeme kararında direndi. Direnme karar sonrası dosya bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Kurul kararına göre, çiftin çocukları olmadı. Evliliğin ilk yıllarında kadın hamile kalsa da bir süre sonra bu hamilelik düşükle sonlandı.

    BİRLİKTE OLDUĞU KADINI “YENGENİZ” DİYE TANITTI

    Dava dosyasına göre, kadının avukatı, kocanın evi ile ilgilenmediği, evin ihtiyaçlarını gidermediğini öne sürdü. Benzer şekilde, kocanın gece hayatına yöneldiği, birlikte olduğu başka bir kadını, sosyal çevresine “Yengeniz” diyerek tanıttığı öne sürüldü. Kocanın avukatı ise, çiftin çocuklarının olmamasında kadının sorumlu olduğunu öne sürdü. Tanık olarak dinlenen kaynana ise, gelinin, oğluna yönelik “Zürriyetsiz”, “Dürzü’, “Gavat” şeklinde sözlerle hakaret ettiğini belirtti.

    ‘O SÖZLER TEPKİ OLARAK KABUL EDİLMELİ’

    Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, oy çokluğu ile aldığı kararda, Ankara Aile Mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğu kaydedildi. Kurul kararında, kadının, eşine karşı kullandığı sözler için ise “Tepki olarak söylenen sözler” olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

     

     İSMAİL SAYMAZ GÜNÜN HABERİNİ YORUMLUYOR

    Dörtlü İttifaka Başka Partiler De Katılacak Mı?
    daha fazla video için
    Etiketler: mahkeme kararı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri