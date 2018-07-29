Kendisine tokat atan sevgilisini bıçakladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm şehri Girne'de Nadia Bel Hajjam, kendisine tokat attığını öne sürdüğü erkek arkadaşı Savaş Ş.'yi bıçakla yaraladı.
Olay, dün saat 04.00 sıralarında Girne'nin Alsancak bölgesinde meydana geldi. Nadia Bel Hajjam ile erkek arkadaşı Savaş Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savaş Ş., iddiaya göre Hajjam'a tokat attı. Hajjam da mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla sevgilisine saldırdı. Karın bölgesinden iki bıçak darbesi alan Savaş Ş., Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Savaş Ş'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Girne'de mahkemeye çıkarılan Hajjman ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok büyük hata yaptım" dedi. Mahkeme, Savaş Ş.'yi çok sevdiğini söyleyen Hajjam'ın, 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
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