Kendisine omuz atan genci öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1135 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Doğan T.'ye (29) Bedirhan Taşkömür omuz attı. İki genç arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak Doğan T. evine gidip ekmek bıçağı alarak olay yerine geldi. Burada Bedirhan Taşkömür’e tekrar saldırıp kalbinden, başından, boynundan ve belinden bıçaklayan Doğan T. daha sonra olay yerinden kaçtı.

YARALIYI MOTOSİKLET İLE HASTANEYE GÖTÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu arada ağır yaralanan Taşkömür'ü ise arkadaşları motosiklete bindirip hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da durumu ambulansa haber verdi. Ambulansı yolda gören arkadaşları bir süre sonra yaralıyı ambulansa sevk etti. Adana Devlet Hastanesine götürülen Taşkömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkömür'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ ZANLIYI HEMEN YAKALADI

Olay üzerine mahalleyi abluka altına alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Doğan T.'yi bulmak için operasyon başlattı. Zanlı kısa sürede saklandığı evde cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Emniyete getirilen zanlının sorgusunda şahsı mahalleden tanıdığını ancak bir husumeti olmadığını yolda giderken kendisine omuz attığını belirterek, "Bana omuz attı sonrada beni dövdü. Ben de eve gidip ekmek bıçağını alarak onu bıçakladım. O mahallenin kabadayısıydı. Ancak öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.