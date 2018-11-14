Kendisine lüks araç aldı annesini bakanlık kapısına bıraktı
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, adını şimdilik gizli tuttuğu bir kadının lüks otomobil satın alıp taksitlerini bakıma muhtaç 80 yaşındaki annesinin sosyal yardım maaşıyla ödediğini, maaşı kesmeleri üzerine de yaşlı kadını bakanlık önüne bıraktığını açıkladı.
Hayırsız evlada meydan okuyan Bakan Çeler, “Her gün annesini bakanlığa bırakıp kaçan kadına sesleniyorum, maaşını sana vermeyeceğiz ve yaşlı kadına biz bakacağız. Senin gibi evlada yazıklar olsun” dedi.
Bakan Çeler sosyal medya hesabından hayırsız evlada isyan etti. Çeler, "Ne vicdansız evlatlar var. Bugün bir vatandaş 80 yaşındaki annesini getirip bakanlığımızın kapısına bırakıp terk etti. Amacı sosyal yardım maaşını yeniden bağlatmak. Bunu ilk kez yapmıyor. Defalarca yaptı. Son model aracının taksitini ödemek için annesinin bakımında kullanılacak maaşını almak istiyor. Bu parayı ona vermeyeceğiz” dedi.
"BENİM NENEM DE YATALAK"
Bakan Çeler şöyle devam etti:
“Annesine bakmadığı tespit edilince yaşlı kadının sosyal yardım maaşını kestik. Durmadan sosyal hizmetler ve bakanlığın kapısını aşındırıyor. Bakmayacaksan biz bakarız kardeşim. Her gün annesini bakanlığa bırakıp kaçan kadına sesleniyorum. Sen, seni 9 ay karnında taşıyıp büyüten annene bunu yapma hakkına sahip değilsin. Sen evlat bile olamadın.
Benim nenem de bakıma muhtaç, hem de yatalak ve kendini de bilmiyor. Dedemin maaşı ise, en düşük baremden sigortalı maaşı. Evde bir de bekar dayım var, (çalışmayan) üstelikte torunu yani ben, çalışma sosyal güvenlik bakanıyım. Ama devletten bir kuruş ek destek almadan neneme ailem bir çocuk gibi bakıyor. Bir kendi aileme bakıyorum bir de senin annene neler yaptığına… Artık senin vicdanına bırakmayacağım. Anneni bizim himayemize alıyoruz. İlk zamanlar annen üzülecek belki, ama ona gözümüz gibi bakacağız. Sana da yazıklar olsun!"
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