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    Kendisine karşılık veren oğlunu evire çevire dövdü

    KİLİS (İHA)
    26.05.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Kilis’te, yaşlı bir adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesine sinirlenip, oğlunu evire çevire dövdü.

    Edinilen bilgiye göre, Hakverdi Mahallesi Ilhamur Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında babasının tutuğu elini geçmek isteyen gencin eli babasının suratına gelmesi sunucu yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü. Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hakim olamayarak dövmeye devam etti. Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.

    Kendisine karşılık veren oğlunu evire çevire dövdü

    Etiketler: kilis , baba oğul , dayak , haberler , gündem
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