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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAMSUN (İHA)
26.03.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Kendisi polis aracına, 78 yaşındaki annesi de polise saldırdı!

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Kendisi polis aracına, 78 yaşındaki annesi de polise saldırdı!

Samsun'da trafik ekiplerinin uygulama yaptıkları sırada durdurdukları aracın sürücüsü polis aracının camını yumruklayarak kırarken, sürücünün annesi de bastonuyla polise saldırdı.

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  • Kendisi polis aracına, 78 yaşındaki annesi de polise saldırdı
  • Kendisi polis aracına, 78 yaşındaki annesi de polise saldırdı
  • Kendisi polis aracına, 78 yaşındaki annesi de polise saldırdı
  • Kendisi polis aracına, 78 yaşındaki annesi de polise saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları bir sırada inşaat işçisi 60 yaşlarındaki M.B. idaresindeki 55 RD 525 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurarak aracın evraklarını kontrol etmek istedi. Sürücü M.B., polislere cenazesinin olduğunu ileri sürerek taşkınlık yapıp trafik polisinin aracının ön camını yumruklayarak kırdı. M.B., polis tarafından gözaltına alınıp İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, annesi 78 yaşlarındaki E.B. de elindeki bastonu ile trafik polisine saldırdı. Saldırıya uğrayan trafik polisi yaşlı kadınının elinden bastonunu alırken, sürücünün kardeşi ile annesi güçlükle sakinleştirildi.

 

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