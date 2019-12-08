Kendisi Londra’da pusulası Meclis’te

OYLAMADA YAŞANDI

Olay, Erdoğan’ın veto ettiği termik santral bacalarına filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen düzenlemeyi de içeren vergi paketinin perşembe günkü oylamasında yaşandı. Oylamaya geçilirken o sırada Londra’da bulunan Özalan’ın da aralarında yer aldığı bazı milletvekilleri için oy pusulası verildi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili, adına pusula gönderilen milletvekillerinin salonda bulunup bulunmadıklarını kontrol ederek işlem yaparken, başka vekillerin yanı sıra Özalan’ın pusulasını da salonda bulunmadığı için işleme koymadı.

SABAHA KARŞI GELDİ

Genel Kurul’da daha sonra yapılan Libya anlaşmasının oylamasında da bulunmayan Özalan, geç saatlerde Ankara’ya döndü ve Meclis’e gitti. Özalan, görüşmeleri sabaha karşı tamamlanan İçişleri Bakanlığı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı torba yasanın oylamasında ise bizzat oyunu kullandı.

ZAMAN ZAMAN OLABİLİYOR

AK Parti kaynakları olaya ilişkin, “Arkadaşımız izinli olarak Cumhurbaşkanımızın gezisindeydi. Bundan haberi olmayan işgüzar bir arkadaşımız da pusula göndermiş. Meclis’te bu tür işler zaman zaman olabiliyor. İktidar da muhalefet de yapabiliyor. Geçmişte başka örnekleri de var” dediler.

BENİM BUNDAN HABERİM YOKTU

YAŞANANLARDAN haberinin olmadığını belirten Alpay Özalan, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Benim bundan haberim yok. Böyle bir şeye ihtiyacım da yok. İzinliydim, çünkü partim adına görevli olarak Cumhurbaşkanımızla İngiltere seyahatindeydim. Uçağımız gece yarısı Ankara’ya gelince koşa koşa Meclis’e gittim ve sabaha karşı yapılan İçişleri Bakanlığıyla ilgili yasanın oylamasına katıldım. İzinli olduğum için arkadaşlar ‘Gelmene gerek yok’ dediler ama ben yine de gittim, çünkü bu konularda çok hassasım.”